Reino Unido supera por primera vez el millón de ninis: "Corremos el riesgo de una generación perdida"

El número de jóvenes de entre 16 y 24 años en Reino Unido que ni estudian ni trabajan ni recibían formación alcanzó en el primer trimestre de este año un total de 1,012 millones, el equivalente al 13,5% de este rango de población en el país y el peor dato en más de doce años, según la estadística oficial.

Este dato pone de manifiesto que los ninis han aumentado en las islas británicas en 89.000 en comparación con el mismo período de 2025, y suman 55.000 más si se toman en cuenta los tres meses previos. De esta alza son más responsables los varones, que en el primer trimestre de 2026 alcanzaron la cifra de 553.000 frente a las 459.000 mujeres restantes.

En paralelo a la publicación de estos números se ha dado a conocer un informe independiente encargado por el gobierno británico para conocer la situación del mercado laboral y los jóvenes. "Corremos el riesgo de tener una generación perdida", sentencia el autor de ese documento, el exministro Alan Milburn, a la vista de la deriva. A modo de ejemplo, ha apuntado que seis de cada diez jóvenes que no estudian ni trabajan nunca han tenido un empleo, cuando hace veinte años eran cuatro los que estaban en esa situación.

¿Es sostenible?

El hecho de que el 60% de los ninis sean económicamente inactivos, como los ha denominado, puesto que ni tienen trabajo ni lo buscan, representa tanto "una crisis moral" como un problema para ellos y para las arcas públicas. Y, con el cálculo de que un millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan cuestan al sistema unos 145.000 millones de euros al año, se ha preguntado si Reino Unido puede asumir una cuantía más alta que su gasto anual en educación.

En este punto, consciente de la relevancia del trabajo no solo en términos económicos, sino también por independencia y autoestima, Milburn ha requerido al gobierno británico que tome cartas en el asunto con reformas educativas, laborales y del sistema de prestaciones sociales. "No podemos quejarnos de la escasez de mano de obra, el bajo crecimiento y el aumento de los costes de los servicios públicos mientras permitimos que el talento de casi un millón de jóvenes se desperdicie", señala.

"Generación de cristal"

Tras la publicación del informe, la presidenta del Comité de Trabajo y Pensiones del Reino Unido, Debbie Abrahams, ha subrayado que no se trata de una "generación de cristal" como muchos se han referido a estos jóvenes, por lo que es esencial que se proporcione el apoyo necesario para su inclusión en el mercado laboral. También la directora general de las Cámaras de Comercio Británicas, Shevaun Haviland, ha urgido al gobierno a que tome medidas urgentes, pues más de la mitad de las empresas del país —ha dicho citando un estudio de su entidad— se enfrentan a la escasez de personal cualificado.