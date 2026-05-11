Starmer no dimitirá para evitar el "caos" en Reino Unido

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha reconocido que existe "frustración" en torno a su figura tras los malos resultados cosechados por el Partido Laborista en las elecciones municipales, aunque ha rechazado dimitir desde el convencimiento de que su marcha solo serviría para sumir en el "caos" a su país.

Frente a ello, se ha comprometido a trabajar para dar la vuelta a esta situación, toda vez que se encuentra apenas en el ecuador de su mandato. "No voy a ocultar el hecho de que tengo detractores, incluso dentro de mi propio partido. Y tampoco voy a ocultar el hecho de que tengo que demostrarles que están equivocados. Y lo haré", ha reivindicado, con el ejemplo en mente de que también había dudas sobre su capacidad para ganar los comicios de 2024.

Así pues, ante la pregunta sobre su nivel de asunción de responsabilidad en las elecciones de la semana pasada, Keir Starmer ha sido tajante al concluir: "Asumo la responsabilidad de no haberme marchado, de no haber sumido a nuestro país en el caos en el que los conservadores lo hundieron una y otra vez".

En este sentido, el premier británico ha recordado cómo el cambio de líderes durante la etapa del Partido Conservador, con cuatro primeros ministros en cinco años, entre 2019 y 2024, solo empeoró la situación de los ciudadanos británicos. A su partido, en cambio, "nunca se le perdonaría volver a infligirle ese daño al país".