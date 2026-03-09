Abierta la inscripción en el Programa MERLO para apoyar nuevas iniciativas empresariales de gallegos retornados

Las personas gallegas retornadas que estén pensando en emprender en Galicia ya pueden inscribirse en una nueva edición del Programa MERLO, una iniciativa impulsada por la Secretaría Xeral da Emigración de la Xunta de Galicia en colaboración con la Fundación Ronsel. El objetivo del programa es ofrecer mentoría personalizada y acompañamiento profesional para ayudar a convertir ideas empresariales en proyectos sólidos y sostenibles.

El programa está dirigido a emigrantes gallegos retornados, sus cónyuges o descendientes, que residan en Galicia y estén desarrollando o quieran desarrollar una actividad profesional o empresarial. A través de esta iniciativa, los participantes reciben el apoyo de mentores y mentoras con experiencia empresarial, que les orientan en aspectos clave como la planificación estratégica, la gestión financiera, la comunicación, el marketing o el uso de herramientas tecnológicas.

La metodología se basa en un proceso de mentorización individual, en el que cada persona emprendedora trabaja junto a un mentor asignado según las características de su proyecto. Durante varios meses se celebran reuniones periódicas en las que se comparten conocimientos, experiencias y estrategias para mejorar la viabilidad y competitividad del negocio.

Además del acompañamiento profesional, el programa incluye sesiones formativas y actividades de networking, que permiten a los participantes ampliar su red de contactos y compartir experiencias con otros emprendedores retornados.

En las últimas ediciones, el Programa MERLO ha permitido apoyar decenas de iniciativas empresariales cada año, contribuyendo a la creación y consolidación de nuevos negocios impulsados por gallegos que han regresado a la comunidad. Este acompañamiento busca facilitar su integración social y empresarial en Galicia, al tiempo que refuerza el tejido económico y fomenta el emprendimiento.

La iniciativa suele contar con alrededor de 90 plazas por edición, que se adjudican por orden de inscripción entre las personas que cumplen los requisitos establecidos.

Con programas como MERLO, la Xunta de Galicia pretende aprovechar el talento y la experiencia de la diáspora gallega que decide regresar, facilitando su inserción laboral y apoyando la puesta en marcha de proyectos empresariales que contribuyan al desarrollo económico de la comunidad.