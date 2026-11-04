La Hacienda alemana embarga las pensiones de emigrantes retornados españoles por deudas tributarias de hasta 3.000 euros

Emigrantes españoles retornados de Alemania están sufriendo embargos parciales en sus pensiones por deudas tributarias con la Hacienda alemana. Las retenciones afectan a pensionistas residentes tanto en Galicia, incluida la provincia de Ourense, como en otras comunidades autónomas, y responden a reclamaciones por el impuesto sobre la renta correspondiente a las prestaciones que perciben desde Alemania.

La situación ha generado preocupación entre los afectados, que en muchos casos desconocían que tenían obligaciones fiscales pendientes o no llegaron a responder a los requerimientos enviados por el Finanzamt Neubrandenburg, la oficina de la Hacienda alemana encargada de gestionar la tributación de las pensiones percibidas por personas residentes en el extranjero.

Las cantidades reclamadas oscilan, según cada caso, entre los 1.000 y los 3.000 euros, incluidos los intereses de demora. Algunas de las reclamaciones hacen referencia a ejercicios fiscales que se remontan a 2021. Ante la falta de respuesta o de liquidación de las cantidades exigidas, las autoridades alemanas han aplicado retenciones parciales sobre las prestaciones, que se ejecutan a través de la Seguridad Social alemana.

La problemática, la hecho pública la Secretaría Provincial de Migraciones del PSdeG-PSOE de Ourense. Su responsable, Teresa Barge Dapía, explica que están tramitando el pago de las cantidades pendientes y la domiciliación de los abonos correspondientes a los próximos ejercicios fiscales, con el objetivo de regularizar la situación tributaria de los pensionistas y conseguir que se levanten los embargos.

Las deudas pueden alcanzar los siete años

Uno de los aspectos que más preocupa a los afectados es el periodo durante el que la Hacienda alemana puede reclamar las cantidades pendientes. Según recuerda Barge Dapía, las deudas relacionadas con el impuesto sobre la renta de las pensiones alemanas tienen un plazo de prescripción de siete años, frente al régimen aplicable en España. Por ello, las autoridades fiscales germanas pueden reclamar actualmente obligaciones correspondientes a ejercicios desde 2020.

Sin embargo, no todos los pensionistas estarían necesariamente obligados a tributar en Alemania. La responsable de Migraciones señala que existen determinados límites de ingresos anuales por debajo de los cuales algunas personas podrían estar exentas. Según las cuantías que recoge la organización, esos umbrales se sitúan en 12.348 euros para el ejercicio 2026 y en 12.096 euros para 2025.

Por este motivo, Teresa Barge Dapía considera importante analizar cada situación antes de efectuar cualquier pago, ya que las condiciones pueden variar en función de los ingresos y de las circunstancias particulares de cada pensionista. La responsable advierte de que algunas personas podrían estar afrontando reclamaciones sin comprobar previamente si les corresponde abonar las cantidades exigidas o si pueden acogerse a alguna exención.

Desde la Secretaría Provincial de Migraciones del PSdeG-PSOE de Ourense apuntan que están revisando los requerimientos recibidos del Finanzamt Neubrandenburg y estudiando las vías para regularizar las situaciones tributarias. También animan a los pensionistas que hayan recibido comunicaciones de la Hacienda alemana o que ya estén sufriendo retenciones en sus prestaciones a que comprueben los plazos de respuesta y las cantidades reclamadas.

El problema afecta a un colectivo de emigrantes retornados que, después de trabajar y cotizar en Alemania, percibe pensiones de ese país mientras reside en España. La aparición de reclamaciones tributarias y embargos parciales puede reducir de forma inesperada sus ingresos, especialmente cuando los afectados desconocen el origen de la deuda o no han podido atender los requerimientos fiscales.