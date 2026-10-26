El PSOE Europa recupera su histórica agrupación de Ginebra

El PSOE Europa ha refundado la Agrupación Socialista de Ginebra, una histórica organización creada en 1960 durante la dictadura franquista, con el objetivo de reforzar la presencia del partido en Suiza y ampliar la participación política de los españoles residentes en el extranjero.

La recuperación de esta agrupación supone también reivindicar el legado de las generaciones de emigrantes socialistas que encontraron en Ginebra un espacio de organización, solidaridad y defensa de la democracia en una etapa marcada por la falta de libertades en España.

Con esta iniciativa, el PSOE Europa continúa ampliando su estructura en Suiza, donde ya cuenta con una agrupación en Zúrich. La organización busca fortalecer su implantación entre la ciudadanía española en el exterior y establecer canales de participación política más próximos a sus necesidades e intereses."Recuperar la agrupación de Ginebra es recuperar una parte de nuestra memoria democrática, pero, sobre todo, es apostar por el futuro", ha señalado Luis Planas Herrera, secretario general del PSOE Europa.

La refundación se enmarca en la apuesta de la organización por reforzar su red de agrupaciones y avanzar hacia una mayor representación institucional de los españoles que residen fuera del país. Entre sus reivindicaciones figura la creación de una circunscripción electoral exterior, una propuesta con la que busca dar mayor peso político a este colectivo."Los españoles y españolas que vivimos fuera seguimos formando parte de nuestro país. Nuestra voz debe escucharse y nuestros derechos deben estar plenamente garantizados", ha añadido Planas Herrera.

En sus redes sociales, el PSOE Europa también ha recordado los orígenes de la agrupación ginebrina y el papel que desempeñó durante el franquismo como espacio de encuentro y lucha democrática. La organización reivindica así la memoria de la emigración política española y su voluntad de seguir participando en el presente y el futuro del país.