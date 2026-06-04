Así es el nuevo emigrante español que retorna: diez años fuera, carrera internacional y vuelta en familia

El perfil del emigrante español que decide retornar a España ha cambiado notablemente en la última década. Ya no se trata únicamente de jóvenes que vuelven tras una experiencia temporal en el extranjero, sino de personas de entre 35 y 50 años que han pasado cerca de diez años fuera de España, han consolidado sus carreras profesionales y, en muchos casos, regresan acompañadas de sus parejas e hijos.

Así lo refleja la organización Volvemos, entidad especializada en acompañar a la diáspora española en sus procesos de retorno. Desde su creación hace una década, la asociación ha ayudado a más de 7.000 personas a regresar al país, prestando apoyo en ámbitos tan diversos como la burocracia, la fiscalidad, el empleo o el bienestar emocional.

Según los datos recopilados por la entidad, los principales países de procedencia de quienes retornan son Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, aunque también destacan Irlanda, Australia, Canadá, Países Bajos y Bélgica. La mayoría de estas personas ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en el extranjero y afronta el regreso con necesidades más complejas que las de generaciones anteriores.

“Quienes hoy regresan a España lo hacen después de haber construido una vida fuera durante muchos años. Han formado familias, desarrollado carreras profesionales y generado vínculos personales y sociales en otros países”, explica Diego Ruiz del Árbol, director de Volvemos. “Nuestro objetivo es acompañarles para que el retorno sea lo más sencillo y seguro posible”.

La experiencia acumulada por la organización demuestra que volver a España implica mucho más que encontrar un empleo. Solo durante 2025, Volvemos atendió a más de 1.500 personas en relación a trámites administrativos, vivienda, fiscalidad, integración familiar y adaptación emocional.

De hecho, el 40% de las consultas que recibe la entidad están relacionadas con gestiones burocráticas y administrativas. Otro 20% corresponde a asesoramiento fiscal y servicios de gestoría, mientras que el apoyo emocional representa otro 20% de la actividad. El resto se reparte entre orientación laboral y otros servicios de acompañamiento.

La dimensión emocional se ha convertido en uno de los aspectos más relevantes del retorno. “Muchas personas creen que regresar supone simplemente volver a casa, pero descubren que necesitan reconstruir vínculos, redefinir expectativas y adaptarse a una realidad que también ha cambiado durante su ausencia”, señala Ruiz del Árbol.

El trabajo de Volvemos se desarrolla en un momento de crecimiento continuo de la población española residente en el exterior. Según los últimos datos oficiales, más de 3,2 millones de españoles viven actualmente fuera del país, la cifra más elevada registrada hasta la fecha.

A lo largo de estos diez años, la organización ha colaborado con 21 administraciones públicas de distintos niveles para impulsar políticas específicas de retorno. Entre sus principales trabajos destaca su participación en el diseño del primer plan nacional de retorno desarrollado en España junto a la Secretaría de Estado de Migraciones, así como la puesta en marcha de programas autonómicos y municipales especializados.

Además del acompañamiento individual, desarrollan investigaciones sobre los movimientos migratorios de la ciudadanía española, colabora con empresas para facilitar la incorporación laboral de profesionales con experiencia internacional y actúa como interlocutor entre la diáspora española y las instituciones públicas.