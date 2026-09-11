Las oficinas de retorno de la Xunta atendieron ya más de 37.000 consultas

Las oficinas de retorno de la Xunta de Galicia han atendido ya más de 37.000 solicitudes desde su puesta en marcha, a principios de 2020.

De ello ha dado cuenta el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, quien ha destacado la importancia de estas instalaciones a la hora de ayudar a todos aquellos gallegos que se encuentran en el proceso de volver a su tierra.

Estas oficinas, de hecho, se ven complementadas por otras de carácter itinerante, que comenzaron a funcionar en noviembre de 2023 para desarrollar esa labor desde otros puntos del territorio.

Según los datos del gobierno gallego, este sistema ha atendido a más de 750 familias en 372 visitas realizadas a 232 ayuntamientos de los 313 que tiene la comunidad.