Las oficinas de retorno de la Xunta atendieron ya más de 37.000 consultas
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Las oficinas de retorno de la Xunta de Galicia han atendido ya más de 37.000 solicitudes desde su puesta en marcha, a principios de 2020.
De ello ha dado cuenta el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, quien ha destacado la importancia de estas instalaciones a la hora de ayudar a todos aquellos gallegos que se encuentran en el proceso de volver a su tierra.
Estas oficinas, de hecho, se ven complementadas por otras de carácter itinerante, que comenzaron a funcionar en noviembre de 2023 para desarrollar esa labor desde otros puntos del territorio.
Según los datos del gobierno gallego, este sistema ha atendido a más de 750 familias en 372 visitas realizadas a 232 ayuntamientos de los 313 que tiene la comunidad.
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