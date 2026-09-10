La Xunta superarán dará este año más de 1.340 ayudas extraordinarias a los retornados

El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, reafirma el apoyo de la Xunta a la comunidad gallega retornada a la hora de contribuir con los gastos derivados de su regreso a Galicia.

De hecho, desde la nueva sede de la Asociación de Emigrantes Retornados del Ulla-Umia, en Caldas de Reis, Miranda recordó que en 2025 se concedieron 1.340 ayudas extraordinarias para este fin, con un presupuesto de casi cuatro millones de euros, y ha anticipado que este año se sobrepasará esa cuantía.

De este modo, ha dicho, se pone de manifiesto el interés del gobierno gallego en incentivar el retorno y su vocación de ayudar a que los retornados cuenten con los medios necesarios para llevarlo a cabo "en las mejores condiciones".

Y es que esas aportaciones se suman a otras como las dirigidas a impulsar el autoempleo y la actividad emprendedora por parte de las personas retornadas. En 2025, como recordó, se concedieron 145 ayudas de este tipo, con un imponerte de casi 1,2 millones de euros; y ahora el plazo para solicitarlas está activo hasta el 30 de septiembre.