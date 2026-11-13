Últimos días para solicitar las ayudas de hasta 10.000 euros por retornar a Valladolid desde el extranjero u otras comunidades

Instalaciones de la Agencia de Innovación y desarrollo económico de Valladolid

Las personas que hayan retornado a Valladolid desde el extranjero o desde otras comunidades autónomas tienen solo unos días para solicitar las ayudas del programa ‘Volvemos a Valladolid’ 2026. La convocatoria, que contempla subvenciones de hasta 10.000 euros por beneficiario, permanecerá abierta únicamente hasta el próximo 20 de noviembre.

La iniciativa municipal busca facilitar el retorno de profesionales que han desarrollado parte de su trayectoria laboral fuera de Castilla y León y han decidido establecer de nuevo su residencia en Valladolid. Para ello, ofrece apoyo económico destinado a sufragar los gastos derivados del traslado y la instalación en la ciudad.

El programa forma parte de ‘Valladolid Now’, la Oficina Municipal de Proyectos y Atracción de Inversiones impulsada por el Ayuntamiento a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico (IdeVa), en colaboración con CEOE Valladolid y la Cámara de Valladolid.

16 personas regresaron en 2025 desde otros territorios y países

La primera convocatoria permitió respaldar a 16 personas que volvieron a Valladolid durante 2025. El grupo estuvo integrado por ocho mujeres y ocho hombres procedentes de distintos puntos de España y de países como Francia, Alemania y Canadá.

Nueve beneficiarios regresaron desde otras comunidades autónomas y seis desde el extranjero. Quince se incorporaron al mercado laboral por cuenta ajena, mientras que una persona regresó para poner en marcha un proyecto profesional propio.

La primera resolución distribuyó un total de 30.432 euros en ayudas. Además, casi todos los beneficiarios recibieron incrementos por ser menores de 35 años o regresar con hijos a su cargo.

Hasta 10.000 euros para facilitar la vuelta

La convocatoria dispone de un presupuesto inicial de 50.000 euros, ampliable en otros 50.000 si resulta necesario. Las ayudas se conceden a fondo perdido y en un único pago, cubriendo el 100 % de los gastos subvencionables que se justifiquen correctamente.

Entre los conceptos incluidos figuran los gastos de mudanza, viajes y transportes relacionados con el retorno, determinados gastos de alquiler y cursos de perfeccionamiento de español.

La cuantía puede alcanzar los 10.000 euros por beneficiario, incluidos los complementos de 1.000 euros para menores de 35 años y de 500 euros por cada persona a cargo.

Quién puede solicitar las ayudas

Pueden optar a estas subvenciones las personas nacidas en Valladolid o que hayan residido en la ciudad durante al menos doce meses y que, antes de regresar, hayan vivido y trabajado fuera de Castilla y León durante un mínimo de un año continuado.

Las solicitudes se valoran por orden de puntuación entre aquellas que estén completas y correctamente acreditadas. Si la demanda supera el presupuesto disponible, se aplican criterios como tener menos de 35 años, trabajar en sectores profesionales de alta demanda o contar con personas a cargo.

Además, los beneficiarios deberán mantener su residencia en Valladolid durante al menos dos años desde su regreso y acreditar esta circunstancia mediante el correspondiente certificado de empadronamiento.

Compatibles con el programa Pasaporte de Vuelta

Las ayudas municipales pueden combinarse con el programa ‘Pasaporte de Vuelta’ de la Junta de Castilla y León, destinado también a facilitar el regreso de personas originarias de la comunidad que viven fuera de ella o en el extranjero.

Esta compatibilidad permite sumar recursos para afrontar los gastos de instalación y favorecer la reincorporación laboral y profesional de quienes deciden volver.

El Ayuntamiento enmarca esta convocatoria en su estrategia para recuperar talento emigrado, atraer nuevos proyectos y reforzar la economía local. La iniciativa se complementa con la Red de Embajadores de Valladolid, integrada por 245 profesionales residentes en 42 países que mantienen vínculos con la ciudad y contribuyen a su proyección internacional.

El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 20 de noviembre de 2026, por lo que las personas que cumplan los requisitos disponen de los últimos días para tramitar su candidatura.