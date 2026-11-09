Castilla y León ofrece hasta 11.600 euros para facilitar el retorno a los residentes en el exterior

La Junta de Castilla y León ha renovado el programa Volver Castilla y León, destinado a facilitar el regreso de ciudadanos originarios de la Comunidad que residen fuera de ella mediante nuevas oportunidades laborales y el apoyo a la creación de negocios propios.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, firmó el 6 de noviembre el nuevo convenio de colaboración con el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, y el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio, Antonio Miguel Méndez Pozo. El acuerdo garantiza la continuidad de esta iniciativa durante lo que resta de 2026 y permitirá reforzar la atención y el acompañamiento a las personas interesadas en retornar.

El programa establece dos modalidades de incentivos económicos, ambas dotadas con 5.000 euros. La primera está dirigida a las empresas de Castilla y León que incorporen a sus plantillas a personas originarias de la Comunidad que residan fuera de ella, mediante contratos laborales de al menos un año de duración.

La segunda modalidad beneficia directamente a quienes decidan regresar a Castilla y León para establecerse como trabajadores autónomos e iniciar una actividad empresarial o profesional.

Para desarrollar esta nueva edición, el Ejecutivo autonómico destinará 400.000 euros, repartidos a partes iguales entre las dos entidades colaboradoras, que recibirán 200.000 euros cada una para gestionar las ayudas.

Apoyo al empleo y al emprendimiento

CEOE Castilla y León y el Consejo de Cámaras de Comercio también asumirán tareas de difusión, información y asesoramiento para facilitar el acceso al programa. Entre sus funciones figuran el acompañamiento a los posibles beneficiarios, el apoyo a las iniciativas emprendedoras y el seguimiento de las necesidades de contratación de las empresas.

Asimismo, ambas organizaciones realizarán encuestas para conocer mejor los perfiles profesionales de los castellanos y leoneses que desean regresar y detectar las oportunidades laborales existentes en el tejido empresarial de la Comunidad.

La iniciativa forma parte del IV Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior 2025-2028, que establece como uno de sus objetivos prioritarios fomentar el retorno y favorecer la integración social, económica y laboral de quienes viven fuera de Castilla y León.

Hasta 11.600 euros para quienes regresen

El programa Volver se complementa con el Pasaporte de Vuelta, otra línea de ayudas directas de la Consejería de la Presidencia destinada a apoyar económicamente a las personas que deciden establecerse de nuevo en la Comunidad.

Esta última convocatoria contempla subvenciones que pueden alcanzar los 6.600 euros, dependiendo de circunstancias personales y familiares como la edad, la existencia de hijos a cargo o el lugar de residencia. La Junta presta especial atención a quienes optan por instalarse en municipios del medio rural.

La combinación de ambos instrumentos permite que una persona que regrese para emprender pueda alcanzar hasta 11.600 euros en ayudas, sumando los 5.000 euros del programa Volver y los 6.600 euros máximos del Pasaporte de Vuelta, siempre que cumpla los requisitos de ambas líneas.

Más presupuesto para 2027

La Junta también prevé incrementar los recursos destinados a esta iniciativa el próximo ejercicio. Según anunció González Gago durante su comparecencia presupuestaria en las Cortes de Castilla y León, la previsión para 2027 es elevar la dotación hasta los 500.000 euros, con 250.000 euros para cada una de las entidades colaboradoras.

Con esta renovación, el Gobierno autonómico busca convertir el retorno de los castellanos y leoneses que viven fuera en una oportunidad para reforzar el mercado laboral, impulsar el emprendimiento y contribuir a la revitalización económica y demográfica de la Comunidad, especialmente de sus zonas rurales.