Valladolid mantiene abiertas hasta el 20 de noviembre las ayudas para facilitar el retorno de talento

Las personas que hayan retornado a Valladolid durante 2026 y cumplan los requisitos establecidos podrán solicitar hasta el próximo 20 de noviembre las ayudas del programa ‘Volvemos a Valladolid’, una iniciativa destinada a facilitar el retorno de profesionales vinculados a la ciudad que hayan desarrollado parte de su trayectoria laboral fuera de Castilla y León o en el extranjero.

El programa, integrado en la estrategia ‘Valladolid Now’, cuenta con un presupuesto inicial de 50.000 euros, ampliable en otros 50.000, y contempla ayudas de hasta 10.000 euros por beneficiario para cubrir gastos asociados al regreso y la instalación en la ciudad.

Entre los gastos que pueden ser subvencionados figuran la mudanza, los viajes y transportes relacionados con el retorno, determinados gastos de alquiler y cursos de perfeccionamiento de español. Las ayudas se conceden a fondo perdido y en un único pago, hasta cubrir el 100 % de los gastos justificables.

El importe máximo puede incrementarse en 1.000 euros cuando la persona beneficiaria tenga menos de 35 años y en otros 500 euros por cada persona a cargo.

La convocatoria ya ha permitido apoyar el regreso de 16 personas durante 2025. Ocho mujeres y ocho hombres que habían residido en distintos puntos de España, Francia, Alemania y Canadá recibieron un total de 30.432 euros en la primera resolución.

La mayoría de los beneficiarios, 15 personas, regresó a Valladolid para incorporarse a un empleo por cuenta ajena, mientras que otra lo hizo con el objetivo de poner en marcha un proyecto profesional por cuenta propia. Casi todos recibieron incrementos en la ayuda por ser menores de 35 años o retornar con hijos.

Las ayudas están dirigidas a personas que hayan nacido o residido en Valladolid durante al menos 12 meses y que, antes de solicitar la ayuda, hayan vivido y trabajado fuera de Castilla y León durante un mínimo de un año continuado.

Las solicitudes se valoran por orden de puntuación y, en caso de que la demanda supere los fondos disponibles, se tienen en cuenta factores como la edad, el desarrollo de actividades profesionales en sectores de alta demanda o la existencia de personas a cargo.

Los beneficiarios deberán fijar su residencia en Valladolid durante un mínimo de dos años desde su retorno y acreditarlo mediante el correspondiente certificado de empadronamiento.

Compatible con el ‘Pasaporte de Vuelta’

El programa municipal es compatible con las ayudas del ‘Pasaporte de Vuelta’ de la Junta de Castilla y León, lo que permite combinar ambos instrumentos de apoyo para facilitar el regreso de emigrantes y profesionales que se encuentren fuera de la Comunidad o en el extranjero.

‘Volvemos a Valladolid’ está impulsado por el Ayuntamiento, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, IdeVa, en colaboración con CEOE Valladolid y la Cámara de Valladolid.

La iniciativa forma parte de la estrategia de ‘Valladolid Now’ para atraer y fidelizar talento, inversión y nuevos proyectos empresariales. En esta misma línea se sitúa la Red de Embajadores de Valladolid, que cuenta con 245 profesionales residentes en 42 países y busca mantener la conexión entre el talento vallisoletano en el exterior y la ciudad.