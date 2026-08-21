La Junta oferta becas de máster para facilitar el regreso de castellanos y leoneses

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y los rectores de las Universidades de Valladolid, Salamanca, León y Burgos

La Junta de Castilla y León ha aprobado la concesión de ocho becas para el curso académico 2026-2027 dirigidas a ciudadanos castellanos y leoneses residentes en Hispanoamérica o a sus descendientes que quieran cursar estudios oficiales de posgrado en la Comunidad.

Las ayudas, dotadas con 10.000 euros cada una, supondrán una inversión total de 80.000 euros y se repartirán entre las cuatro universidades públicas de Castilla y León: Salamanca, Valladolid, León y Burgos, con dos becas para cada institución.

La iniciativa, promovida por la Consejería de la Presidencia, da continuidad al protocolo de colaboración firmado el pasado 22 de julio con las cuatro universidades públicas, a través de sus respectivas Fundaciones Generales. El acuerdo busca reforzar los vínculos con la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior y facilitar su regreso a la Comunidad mediante el acceso a formación universitaria de posgrado.

Ayudas para cubrir los gastos de estancia

Las becas permitirán afrontar los principales costes asociados a la estancia durante el periodo de estudios. Entre ellos se incluyen la matrícula, el alojamiento, la manutención, los suministros básicos, el material académico y otros gastos necesarios para desarrollar la formación.

La selección de los beneficiarios se realizará mediante criterios objetivos. Se valorarán, entre otros aspectos, la vinculación con las comunidades castellanas y leonesas en el exterior, el expediente académico y la renta familiar.

El programa responde a una de las medidas incluidas en el IV Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior 2025-2028, que contempla la creación de un programa de becas para cursar estudios oficiales de posgrado en las universidades públicas de la Comunidad.

Una apuesta por atraer y retener talento

La Junta considera que la colaboración con las cuatro universidades permitirá reforzar las políticas dirigidas a los castellanos y leoneses que viven fuera de la Comunidad y, al mismo tiempo, impulsar la proyección internacional del sistema universitario público autonómico.

El programa pretende que los beneficiarios puedan completar su formación en Castilla y León y encuentren posteriormente oportunidades para desarrollar en la Comunidad sus proyectos profesionales y personales.

Con estas ocho becas, la Administración autonómica vincula formación, excelencia académica y retorno del talento, dentro de una estrategia orientada a atraer nuevos perfiles y fortalecer los vínculos con los ciudadanos castellanos y leoneses residentes en el extranjero.