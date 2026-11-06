El rey de Bélgica rechaza la dimisión del primer ministro

Cuatro días después de que, incapaz de pactar un presupuesto con 10.000 millones de euros menos para el próximo año, Bart de Wever presentase su renuncia como primer ministro al rey Felipe de Bélgica, este ha rechazado su salida en medio de un llamamiento a retomar las negociaciones.

De hecho, inicialmente ya dejó la dimisión en suspenso mientras apelaba a los partidos a actuar "con responsabilidad" y sacar adelante las cuentas que el país necesita para afrontar su elevada crisis de deuda. Ahora, tras constatar que los cinco partidos que integran la coalición de gobierno muestran disposición a alcanzar un acuerdo, ha encargado al premier que retome las negociaciones.

En este escenario, le ha concedido de plazo hasta el próximo día 16 para intentar desbloquear las conversaciones.

No obstante, la de Bart de Wever no es la única dimisión presentada. El líder de la formación ultranacionalista Nueva Alianza Flamenca ya renunció el lunes tras constatar la imposibilidad de cerrar un acuerdo en torno al mencionado recorte presupuestario.

En la actualidad, Bélgica acumula una deuda pública estimada en 735.000 millones de euros, más del 110% de su PIB, lo que la sitúa muy lejos del 60% que receta la UE.