El rey Harald de Noruega, "muy grave"

La salud del rey Harald de Noruega empeora. Cuando se cumplen diez días de su ingreso de urgencia, el último parte médico facilitado por la Casa Real revela que el monarca, de 89 años, se encuentra "muy grave".

Después de notificar en los últimos días que Harald V había empeorado durante el fin de semana a causa de una infección bacteriana en el torrente sanguíneo, pero que estaba respondiendo "bien" al tratamiento, hoy el Palacio Real de Oslo ya apunta que el cabeza de familia sufre "un deterioro" en salud.

De hecho, tanto el príncipe heredero, Haakon, que actualmente ejerce como regente, y su madre, la reina Sonia, han cancelado toda su actividad pública y sus compromisos oficiales.

Un tercio de siglo en el trono

El rey de Noruega, en el trono desde 1991, fue ingresado el pasado día 17 por una retención de líquidos tras realizarse un examen médico debido al tratamiento que lleva tomando varias semanas para su anemia hemolítica.

Durante este periodo, el príncipe heredero Haakon de Noruega está ejerciendo como regente, algo que ya hizo ente finales de febrero y principios de marzo, cuando el rey fue ingresado por una infección cutánea en una pierna que le llevó a estar ingresado en el hospital universitario de Santa Cruz de Tenerife durante sus vacaciones con su esposa, Sonia de Noruega.

Este nuevo percance médico —y la última actualización de su estado— ha desatado una gran preocupación en todo el país debido a la edad de su majestad y a los problemas de salud que ha sufrido en los últimos tiempos.

Crisis en la monarquía noruega

La monarquía del país nórdico está viviendo tiempos convulsos, que incluso han motivado un debate parlamentario sobre su modelo de Estado que se saldó con una arrolladora mayoría a favor de mantener la jefatura en manos del rey.

Marius Borg, hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega, condenado a cuatro años de prisión. | Europa Press

Y es que a la aparición de varias series de correos electrónicos entre la heredera y el delincuente sexual Jeffrey Epstein se suma la reciente condena a cuatro años de cárcel de Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit, por delitos de tráfico de drogas, conducción temeraria y amenazas.