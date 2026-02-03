El Parlamento de Noruega reafirma su apoyo a la monarquía pese al escándalo con Epstein

En un contexto de sucesivos escándalos en torno a la corona noruega, el Parlamento de Noruega ha reafirmado su apoyo a la monarquía al rechazar una propuesta que planteaba configurar el país como una república.

Y es que, en medio del juicio que está teniendo lugar contra el hijo mayor de la princesa, Mette-Marit, en prisión preventiva debido a 38 acusaciones relacionadas con drogas, violencia de género, amenazas y delitos sexuales, nuevos correos electrónicos entre la heredera y el delincuente sexual Jeffrey Epstein han visto la luz.

A la luz de estos hechos, 141 diputados han apoyado mantener la actual forma de gobierno, mientras otros 26 —del Partido Socialista y el Partido Rojo— han apoyado la reforma constitucional. La última vez que se sometió a votación este asunto, un total de 35 parlamentarios apostaron por cambiar la arquitectura institucional del país.