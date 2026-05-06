El Rey viajará a Costa Rica para asistir a la toma de posesión de Laura Fernández

Su Majestad el Rey Felipe VI viajará a Costa Rica para asistir a la ceremonia de transmisión del mando presidencial de Laura Fernández Delgado, que se celebrará el próximo viernes 8 de mayo.

La participación del monarca en este acto institucional se enmarca en el compromiso del Gobierno de España por mantener y reforzar las relaciones con los países de América Latina. En este caso, la presencia española busca subrayar los vínculos históricos, culturales y políticos que unen a ambos países.

Según fuentes oficiales, este viaje servirá también para trasladar a la presidenta electa la voluntad de España de seguir profundizando en la cooperación bilateral y en el desarrollo de iniciativas conjuntas en distintos ámbitos.

España y Costa Rica comparten, además, el espacio común de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, lo que refuerza una relación basada en la cercanía, la afinidad y los valores compartidos en el ámbito internacional.