Los reyes de España reciben al presidente de Portugal y a la primera dama

Visita del presidente de Portugal y la primera dama a los reyes de España

Los reyes Felipe VI y Letizia han recibido hoy con honores en el Palacio Real al presidente de Portugal, António José Seguro, y a su esposa, Margarida Maldonado, en el primer viaje oficial al extranjero del mandatario luso tras su elección el pasado 8 de febrero.

De hecho, el luso ha escogido España de cara a reforzar los lazos bilaterales entre ambos países, que ya quedaron de manifiesto durante el mandato de su antecesor en el puesto, Marcelo Rebelo de Sousa.

Tras la recepción, los monarcas españoles han ofrecido una comida en honor del mandatario luso con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, entre los invitados. En ese foro, le ha trasladado a Seguro su confianza en seguir profundizando la cooperación económica entre ambos países.