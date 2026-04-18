Juan Carlos I: "Debe ser muy difícil para mi hijo con el gobierno actual"

El Rey emérito Juan Carlos I, acompañado de la escritora Laurence Debray, durante la entrega de un premio literario en la Asamblea Nacional francesa

Unos días después de su viaje a Francia para recoger un premio literario junto con la autora de su biografía, el rey emérito Juan Carlos I ha hecho un repaso a su trayectoria, la situación de su país y el panorama internacional con Le Figaro.

Aunque se declara consciente de que debe medir sus palabras por la posición que ocupa, aunque no se siente ya en el trono de España, Juan Carlos I admite que "los tiempos están cambiando" y que su país "obviamente" también lo ha hecho.

"En este momento, con el gobierno actual, debe ser muy difícil para mi hijo", subraya, y aunque rechaza seguir por el camino de la crítica política contra el ejecutivo que dirige Pedro Sánchez, sí deja constancia de que las reuniones entre el monarca y el presidente "son menos frecuentes" de lo que lo eran en su etapa o de que antes el ministro de Exteriores debía acompañar al rey en sus viajes al extranjero.

Incómodo ante tanto cambio, y crítico con que "quieran prohibir las corridas de toros", se muestra reconfortado por el aplauso que recibió la semana pasada en Sevilla, precisamente, en la plaza de toros. "Demuestra que los españoles reconocen lo que es la monarquía y lo que representa esta institución", recalca.

"El rey está por encima"

Y, desde su punto de vista, esta institución es "buena para el pueblo". "Aporta estabilidad, no cambiamos de rey o reina cada cuatro años. También y sobre todo encarna la unidad del país. El rey está por encima de los partidos políticos, lo que significa que puede gobernar junto a cualquier partido", subraya.

Leonor "da buena imagen"

"Hoy en día hay once monarquías en Europa, eso significa algo", agrega, antes de apuntar que su nieta Leonor "debería ser más destacada" porque "da una muy buena imagen de la monarquía".

Finalmente, tras mostrar su preocupación por el conflicto que se está viviendo en Oriente Próximo, en tanto que reside en Abu Dhabi, concluye su conversación con una reflexión desde el ocaso de su trayectoria, a los 88 años: "Mi vida fue dictada por las exigencias de España y del trono. Devolví la libertad a los españoles estableciendo la democracia, pero nunca pude beneficiarme de esta libertad para mí".