Los Reyes y los príncipes de Mónaco visitan en Madrid las exposiciones que celebran cinco siglos de relaciones diplomáticas

150 AÑOS DE RELACIÓN BILATERAL

Felipe VI y Letizia, junto a Alberto II y Charlène de Mónaco, visitaron en el Real Jardín Botánico de Madrid dos exposiciones que repasan cinco siglos de relaciones bilaterales entre ambos países

Los reyes de España paseando con los príncipes de Mónaco
Los reyes de España paseando con los príncipes de Mónaco | Europa Press

Los Reyes Felipe VI y Letizia visitaban el pasado lunes, junto a los príncipes Alberto II y Charlène de Mónaco, las exposiciones “Mónaco y España: cinco siglos de historia compartida” y el "8º Foro de los Artistas de Mónaco", dos muestras que conmemoran el 150 aniversario de la primera misión diplomática entre ambos países.

Las muestras, promovidaspor la Embajada de Mónaco en España y ubicadas en el Real Jardín Botánico-CSIC de Madrid, ponen en valor los vínculos históricos, culturales y diplomáticos que han unido a ambas naciones durante cinco siglos.

A su llegada al recinto, los Reyes recibieron a pie de coche a Alberto II y Charlène de Mónaco, e iniciaron un recorrido por los jardines antes de dirigirse a la Glorieta de los Plátanos, donde fueron recibidos por la ministra de Asuntos Exteriores del Principado de Mónaco, Isabelle Berro-Amadeï, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Posteriormente, los cuatro jefes de Estado y sus acompañantes visitaron el Pabellón Villanueva, donde recorrieron las dos exposiciones, junto a representantes del ámbito cultural y científico, como la artista Caroline Bergonzi y responsables del CSIC y del Real Jardín Botánico.

El "8º Foro de los Artistas de Mónaco" reúne a más de 50 creadores profesionales y aficionados, mientras que la muestra histórica ofrece un recorrido documental por cinco siglos de relaciones bilaterales entre España y Mónaco, con archivos, imágenes y piezas que ilustran los intercambios políticos, culturales y humanos entre ambos países.

Ambas exposiciones permanecerán abiertas al público en el Pabellón Villanueva del Real Jardín Botánico-CSIC hasta el próximo 13 de junio.

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