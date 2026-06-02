150 AÑOS DE RELACIÓN BILATERAL
Los Reyes y los príncipes de Mónaco visitan en Madrid las exposiciones que celebran cinco siglos de relaciones diplomáticas
150 AÑOS DE RELACIÓN BILATERAL
Los Reyes Felipe VI y Letizia visitaban el pasado lunes, junto a los príncipes Alberto II y Charlène de Mónaco, las exposiciones “Mónaco y España: cinco siglos de historia compartida” y el "8º Foro de los Artistas de Mónaco", dos muestras que conmemoran el 150 aniversario de la primera misión diplomática entre ambos países.
Las muestras, promovidaspor la Embajada de Mónaco en España y ubicadas en el Real Jardín Botánico-CSIC de Madrid, ponen en valor los vínculos históricos, culturales y diplomáticos que han unido a ambas naciones durante cinco siglos.
A su llegada al recinto, los Reyes recibieron a pie de coche a Alberto II y Charlène de Mónaco, e iniciaron un recorrido por los jardines antes de dirigirse a la Glorieta de los Plátanos, donde fueron recibidos por la ministra de Asuntos Exteriores del Principado de Mónaco, Isabelle Berro-Amadeï, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Posteriormente, los cuatro jefes de Estado y sus acompañantes visitaron el Pabellón Villanueva, donde recorrieron las dos exposiciones, junto a representantes del ámbito cultural y científico, como la artista Caroline Bergonzi y responsables del CSIC y del Real Jardín Botánico.
El "8º Foro de los Artistas de Mónaco" reúne a más de 50 creadores profesionales y aficionados, mientras que la muestra histórica ofrece un recorrido documental por cinco siglos de relaciones bilaterales entre España y Mónaco, con archivos, imágenes y piezas que ilustran los intercambios políticos, culturales y humanos entre ambos países.
Ambas exposiciones permanecerán abiertas al público en el Pabellón Villanueva del Real Jardín Botánico-CSIC hasta el próximo 13 de junio.
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