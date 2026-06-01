El Gobierno impulsa un Plan de Acción Cultural de España en el Exterior a través del Cervantes

El Gobierno de España acaba de presentar en el Instituto Cervantes el Plan Nacional de Acción Cultural en el Exterior 2026-2028, una estrategia destinada a reforzar la presencia internacional de la cultura española y a consolidar su papel como herramienta de diplomacia, cooperación e influencia global.

Durante el acto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó que el plan permitirá "mejorar las industrias culturales, abrir mercados y ganar más presencia internacional", al tiempo que contribuirá a coordinar los distintos instrumentos de promoción cultural con los que cuenta España en el exterior."Hay que capitalizar mejor nuestros grandes activos, porque el talento existe a raudales y la capacidad también", afirmó Sánchez, quien defendió la necesidad de fortalecer la proyección internacional de la creación cultural española.

La iniciativa se pone en marcha en un momento favorable para la imagen cultural del país. Según el Global Soft Power Index 2026, España ocupa el cuarto puesto mundial en cultura y patrimonio, solo por detrás de Italia, Francia y Japón.

El plan busca mejorar la coordinación entre las instituciones y organismos implicados en la acción cultural exterior, entre ellos el Instituto Cervantes, con el objetivo de aumentar la eficacia de las políticas de promoción cultural y reforzar la marca España en el ámbito internacional.

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, explicó durante la presentación que la cultura constituye "la mejor carta de presentación de un país ante el mundo" por su capacidad para expresar creatividad, complejidad y diálogo. Asimismo, destacó la vitalidad del panorama cultural español y recordó que son los creadores quienes dan sentido a esa proyección internacional.

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, aseguró que España atraviesa "un momento increíble de proyección cultural" y defendió que la cultura debe convertirse en una de las principales herramientas para explicar al mundo la realidad del país.

En la misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, destacó el papel de los creadores como "los grandes embajadores de España" y reivindicó la importancia de dotar a la acción cultural exterior de una estrategia común y coordinada.

El acto, celebrado en la sede del Instituto Cervantes, estuvo presentado por la actriz Cayetana Guillén Cuervo y contó con las actuaciones de la bailarina Janet Novás y la cantaora Ángeles Toledano.