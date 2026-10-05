Los Reyes viajan a Finlandia en plena escalada de la amenaza rusa en la región

Los Reyes durante su viaje de Estado a China

Los Reyes Felipe VI y Letizia, inician este lunes, una visita de Estado a Finlandia en un momento marcado por el aumento de la tensión con Rusia y por los recientes incidentes relacionados con drones, incursiones aéreas y otros episodios atribuidos a Moscú en el entorno del Báltico.

El viaje pretende poner de manifiesto el respaldo de España a la seguridad del norte de Europa y se produce después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara durante la última Cumbre de la OTAN que España contribuirá a la misión aliada en Finlandia. El país nórdico comparte con Rusia una frontera de 1.340 kilómetros, aunque todavía está pendiente de concretar la aportación española y el número de efectivos.

La visita de Felipe VI y Letizia, la primera de este nivel desde el viaje realizado en 1989 por los entonces Reyes Juan Carlos I y Sofía, incluirá actividades en Helsinki y Rovaniemi y abordará cuestiones de seguridad, defensa, economía, innovación y cooperación científica.

Según Exteriores, el viaje se enmarca en el compromiso español con la autonomía estratégica y la seguridad y defensa de Europa en todas sus fronteras, con una perspectiva que incluye tanto el Ártico como el Báltico.

Seguridad en el Báltico y presencia de la OTAN

Uno de los puntos destacados de la visita será Rovaniemi, en Laponia. Felipe VI se desplazará allí acompañado por el presidente finlandés, Alexander Stubb, para conocer la actividad de la Fuerza Aérea finlandesa y de la Brigada Jaeger, unidad del Ejército de Tierra especializada en operaciones en el Ártico.

La base también alberga las Fuerzas Avanzadas Terrestres de la OTAN. Desde estas instalaciones despegaron recientemente cazas finlandeses y suecos que interceptaron varias aeronaves militares rusas que sobrevolaban el espacio aéreo internacional sobre el golfo de Finlandia, en una operación que evidenció el aumento de la vigilancia en la zona.

La seguridad del Báltico y del Ártico será uno de los asuntos centrales de las conversaciones entre Felipe VI y Stubb, dentro de una agenda que también pretende reforzar las relaciones bilaterales entre ambos países.

La agenda oficial comenzará en Helsinki con la recepción de los Reyes por parte del presidente finlandés y su esposa, Suzanne Innes-Stubb. Felipe VI mantendrá posteriormente un encuentro bilateral con Stubb y se reunirá con el alcalde de Helsinki, Daniel Sazonov, además de visitar el Parlamento finlandés y mantener un encuentro con su presidente, Jussi Halla-aho.

El programa se completará con una reunión con el primer ministro finlandés, Petteri Orpo.

La visita tendrá también un importante componente económico. España y Finlandia celebrarán una jornada empresarial organizada por el ICEX y su homólogo finlandés, con la participación de representantes de empresas y entidades de ambos países.

El encuentro pondrá el foco en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, las tecnologías cuánticas y los semiconductores. También está prevista una reunión entre empresarios españoles y finlandeses.

Dos países ante desafíos comunes

Aunque España y Finlandia ocupan posiciones geográficas muy diferentes dentro de Europa, ambos gobiernos identifican desafíos comunes en materia de seguridad fronteriza y amenazas híbridas.

Entre ellos figura la utilización de los movimientos migratorios como instrumento de presión. Finlandia vivió episodios de llegada de migrantes a su frontera con Rusia en 2015 y 2023, en este último caso en plena guerra de Ucrania. Helsinki respondió con el refuerzo de la frontera y la construcción de una valla de unos 200 kilómetros.

La experiencia finlandesa llevó al primer ministro Orpo a expresar su solidaridad con España tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta y a defender que ambos países comparten intereses en materia de seguridad de las fronteras de la Unión Europea y de la OTAN.

Finlandia también mantiene la vigilancia ante posibles incursiones de drones rusos y los incidentes relacionados con cables submarinos en el mar Báltico. En cambio, el país considera que cuenta con una elevada preparación frente a las campañas de desinformación.

Como reflejo de esta preocupación compartida, Felipe VI y Alexander Stubb clausurarán en la Universidad de Laponia el seminario “Tendiendo puentes entre las fronteras de Europa: seguridad y cooperación desde el Ártico hasta el Mediterráneo y la construcción de la capacidad de actuación internacional de Europa”.

España refuerza su interés por el Ártico

La visita permitirá además poner de relieve el creciente interés español por el Ártico. España es miembro observador del Consejo Ártico desde 2006, aunque este organismo permanece prácticamente paralizado por las consecuencias de la guerra de Ucrania y la participación de Rusia.

El Gobierno español prepara además una nueva Estrategia Polar, centrada principalmente en la investigación científica y las cuestiones medioambientales.

Durante su estancia en Rovaniemi, los Reyes visitarán el Museo de Ciencia del Ártico y el Museo de Laponia, además de mantener un encuentro con representantes del pueblo sami, minoría reconocida constitucionalmente en Finlandia y que cuenta con su propio Parlamento.

El programa incluirá asimismo actividades culturales en Helsinki. Felipe VI y Letizia asistirán a la inauguración de la exposición “Alvar Aalto y la arquitectura española contemporánea”, que se celebrará en Finlandia Hall, edificio diseñado por el célebre arquitecto finlandés y declarado Patrimonio de la Humanidad.

El viaje permitirá así combinar la dimensión institucional y económica de las relaciones hispano-finlandesas con una agenda centrada en los nuevos desafíos de seguridad que afronta Europa y en el papel estratégico que están adquiriendo el Báltico y el Ártico.