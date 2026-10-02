¡Por fin los reyes en Ceuta y Melilla!

Al fin una gran noticia para España, los españoles y los ceutíes. ¡Viva el rey! Dos meses largos para que el rey de España pueda pisar tierra española. Triste es tener que mostrar esta alegría cuando debería ser la normalidad institucional. Repito hasta la saciedad que, cuando decimos que Ceuta debe volver a la normalidad, decimos mal. Ceuta debe volver a una normalidad que no existía ni siquiera antes de la invasión del pasado 30 de julio.

No es normalidad vivir pendientes de una invasión, tener una frontera amenazada, unas relaciones tensas y con permanente riesgo de ruptura. No es normalidad tener que estar dando a diario explicaciones de que Ceuta, Melilla y Canarias son españolas. Esto hay que arreglarlo de una vez por todas. ¿Cómo?

Este largo proceso para que la Casa del Rey y la Moncloa lleguen a un acuerdo para que el monarca visite Ceuta y Melilla se llama anormalidad constitucional. Eso no es bueno para mantener la españolidad, la integridad territorial de la nación. Este es el verdadero problema, el que nos persigue y enreda la política y enfrenta a los españoles.

Desde luego, lo de Ceuta y Melilla parte de contar con gente avezada en la negociación y que conozca la historia y las relaciones internacionales a fondo. Pero más importante, si cabe, es contar con verdaderas alianzas internacionales que nos ayuden a mantenernos firmes y fuertes frente a Marruecos y que esta postura sea validada en foros internacionales, más que las intenciones y los poderes del vecino del sur.

¿Habrá concesiones? ¿Se habrá acordado algo a cambio? Permítanme que no sea muy optimista, pero es que todo ayuda a pensar mal

España, a día de hoy, no goza de fuerza internacional y no es fiable, a pesar de lo que nuestro Gobierno se empeña en vendernos. Las relaciones exteriores se basan en los intereses de cada uno, y mientras Marruecos inaugura puertos, aeropuertos y autovías con los apoyos de los Estados Unidos o Francia, se arma hasta los dientes con la tecnología de Israel, nosotros abordamos acuerdos con el Reino Unido para perder definitivamente Gibraltar y el control del estrecho de Gibraltar. Así, poco recorrido tenemos y perderemos hasta la identidad. Que, por cierto, hoy el socio prioritario del Gobierno presumía de su lucha por la independencia de Cataluña. Y si no se le oye, pues cae el Gobierno. ¿Esto es serio?

Así estamos cuando se nos anuncia la visita de los reyes. Seria y necesaria es la visita a Ceuta y Melilla. La más importante del reinado de Felipe VI, sin duda alguna. Veremos las reacciones y las consecuencias. Porque en estas cosas lo mejor es prevenir y no fiarse ni del compañero de pareja.

¿Habrá concesiones? ¿Se habrá acordado algo a cambio? Permítanme que no sea muy optimista, pero es que todo ayuda a pensar mal. El Sáhara nos persigue dando muchos quebraderos de cabeza. Nos puede dar muchos más. Allí, en nuestra antigua Villa Cisneros, ahora Dajla, se inaugurará en breve un superpuerto que dará salida a los países del Sahel y será la puerta de control del Atlántico medio. Marruecos quiere la jurisdicción de las aguas territoriales del Sáhara hasta Monte Tropic y el espacio aéreo. ¿Se lo daremos? ¿A cambio de qué? No renunciará a Ceuta, Melilla y algo más.

España, a día de hoy, tiene Gibraltar entregado al Reino Unido, perdido; Ceuta invadida, y Cataluña por la independencia. Al menos el rey muestra su real voluntad de que se cumpla la Constitución y, por ello, la unidad de España.