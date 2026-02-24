Robert de Niro llama "idiota" a Trump

El actor Robert de Niro se confirma como una de las estrellas de Hollywood más críticas contra el actual inquilino de la Casa Blanca, a quien considera, simple y llanamente, un "idiota".

"Es un idiota. Tenemos que deshacernos de él, porque va a arruinar el país", ha advertido el oscarizado intérprete en el podcast de MSNBC, muy crítico con que el movimiento MAGA que encabeza Donald Trump está "dividiendo" a la sociedad estadounidense.

Es por eso que ha hecho hincapié en que es momento de impedir que el presidente de Estados Unidos siga desbaratando "todo por lo que este país ha luchado" y "todo lo que representa". "Quiero recuperar mi país", ha agregado De Niro.

De hecho, sobre el movimiento MAGA ha recriminado a sus integrantes que "vayan por ahí con sus gorras y sus banderas estadounidenses, como si fueran los únicos estadounidenses". "Nosotros también somos estadounidenses. Y creo que somos más... No, no lo creo, lo sé. Porque creemos en lo que está bien y lo que está mal. En la empatía, en la bondad. En unir al país, no en dividirlo", ha reivindicado el protagonista de El Padrino II, Toro Salvaje o Taxi Driver.