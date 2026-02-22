Trump anuncia el envío de asistencia médica a Groenlandia y Dinamarca le aconseja usarla en EEUU

Donald Trump parece interesado en revivir las tensiones con Europa en relación con Groenlandia. Solo así se explica su anuncio de que trasladará un buque hospital para prestar asistencia médica a los habitantes de la isla danesa, insinuando así que no reciben los servicios y la atención que necesitan; si bien ya recibió respuesta desde Dinamarca.

"Estoy feliz de vivir en un país en el que hay acceso libre e igualitario a la sanidad para todo el mundo. En el que no hay seguros y en el que no es tu dinero el que determina si recibes el tratamiento adecuado. Lo mismo se aplica en Groenlandia. Feliz domingo a todos", ha publicado la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, a través de sus redes sociales.

En la misma línea, la presidenta de la Asociación Nacional de Groenlandeses en Dinamarca, Louise Bolvig Hansen, ha considerado “absurda y desesperada” la iniciativa de Trump. De hecho, ha juzgado que ese barco prestaría mejor servicio a los ciudadanos de Estados Unidos.

Esta salida de Trump se produce solo dos días después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos fallase en contra de su política arancelaria, y unas semanas después de que el propio inquilino de la Casa Blanca confirmase un principio de acuerdo en torno a Groenlandia junto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.