Rosalía prepara su salto a Hollywood junto a Javier Bardem

Después de su papel en la temporada 3 de Euphoria, en la que encarnó a la deslenguada stripper Magick, Rosalía negocia ya su salto a la gran pantalla y nada menos que en Hollywood.

En concreto, según Deadline, la intérprete española estaría en el punto de mira de Alma Har'el, directora de Honey Boy. En el que será su nuevo drama, Wet, la autora de La Perla podría compartir rodaje con estrellas de talla mundial.

Y es que, además de la ganadora de dos Grammy y doce Latin Grammy, la nueva cinta pretende incorporar a actores como Javier Bardem —reconocido con un Oscar en 2008— o Rebecca Ferguson (Dune), Connor Storrie (Más que rivales) y Odessa A'zion (Marty Supreme).

Aunque para la española sería su papel más importante hasta la fecha, su debut en el cine fue un breve cameo en Dolor y gloria, la película estrenada por Pedro Almodóvar en 2019.