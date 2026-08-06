Rusia cifra en 640 los civiles muertos durante la incursión ucraniana en Kursk

Rusia cifra en 640 los civiles muertos y en 540 los heridos en la invasión ucraniana de la región de Kursk

Las autoridades rusas han cifrado este jueves en 640 los civiles fallecidos y en 561 los heridos durante la incursión de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania, iniciada en agosto de 2024.

La portavoz oficial del Comité de Investigación ruso, Svetlana Petrenko, ha denunciado en un comunicado que las fuerzas ucranianas ocuparon durante la ofensiva varias decenas de localidades y acusó a militares ucranianos y mercenarios extranjeros de cometer "crímenes graves, y especialmente graves".

"En agosto de 2024, las Fuerzas Armadas ucranianas invadieron ilegalmente territorio ruso en la región de Kursk y ocuparon varias decenas de asentamientos", ha señalado Petrenko.

Según las autoridades rusas, entre las víctimas se encuentran ocho mujeres que habrían sufrido violaciones y agresiones sexuales antes de ser asesinadas. El Comité de Investigación también ha denunciado daños en más de medio centenar de lugares considerados patrimonio cultural.

Más de 5.400 millones de euros en daños

Los investigadores, expertos forenses y especialistas rusos han inspeccionado hasta el momento 186 localidades de la región de Kursk, según Petrenko.

El Comité de Investigación estima que los daños provocados por las acciones de las fuerzas armadas ucranianas ascienden a casi 505.000 millones de rublos, unos 5.400 millones de euros.

Las autoridades rusas han abierto hasta ahora 711 procedimientos penales relacionados con estos hechos, de los cuales 706 están vinculados, según Moscú, con delitos de terrorismo.

Asimismo, Petrenko ha asegurado que más de 300 procedimientos han sido concluidos y que los tribunales rusos han condenado a 280 militares ucranianos.

Estas cifras y acusaciones proceden de las autoridades rusas y no han sido verificadas de forma independiente.

La incursión obligó a Rusia a desviar tropas

La ofensiva ucraniana en Kursk comenzó en agosto de 2024 y permitió a las fuerzas de Kiev hacerse con el control de alrededor de 1.200 kilómetros cuadrados y más de un centenar de localidades en territorio ruso.

La incursión obligó a Moscú a desviar efectivos y recursos militares del frente en Ucrania para recuperar el territorio ocupado.

El Comité de Investigación ruso mantiene abiertas las pesquisas sobre los hechos ocurridos durante aquella ofensiva, en el marco de la guerra iniciada por Rusia contra Ucrania en febrero de 2022.

La operación en Kursk supuso durante meses una importante alteración del escenario bélico, al trasladar parte de los combates al territorio internacionalmente reconocido como ruso y obligar al Kremlin a reforzar la defensa de su propia frontera.