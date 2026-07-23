Una empresa de EEUU fabricará los misiles Patriot para Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado un acuerdo de colaboración con la contratista de defensa estadounidense Raytheon para fabricar misiles Patriot tan solo dos semanas después de que Washington finalmente accediese a conceder al país europeo las licencias necesarias para desarrollar este armamento por su cuenta.

"Raytheon es una empresa de defensa muy sólida, y Ucrania lleva mucho tiempo utilizando sus equipos para proteger a nuestra población de los brutales ataques de Rusia", ha explicado Zelenski a través de sus redes sociales.

Zelenski, que ha estado meses solicitando a sus socios este tipo de armamento, y a Estados Unidos que le permitieran fabricarlos en su país, ha agradecido a Raytheon su disposición a llevar su relación con Ucrania "a un nivel mayor", con la fabricación de "uno de los activos de defensa aérea más importantes".

El acuerdo llega dos semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara en la última cumbre de la OTAN que daba luz verde a Ucrania para fabricar este arsenal.