Rusia denuncia ataques de Ucrania junto a la central nuclear: "Una locura irresponsable"

Las autoridades de Rusia han denunciado el impacto de un dron procedente de Ucrania en las inmediaciones de la central nuclear de Zaporiyia, un acto que han tachado de "terrorismo nuclear" y "locura irresponsable".

Si bien el dron no llegó a detonar, hasta el entorno de la mayor instalación nuclear de Europa ya se han desplazado especialistas que analizan lo ocurrido. En todo caso, han puntualizado que la central continúa operando con normalidad y que los niveles de radiación se encuentran dentro de la normalidad.

Si bien el presidente Zelenski no se ha pronunciado sobre este ataque, en las últimas horas sí ha anticipado "nuevos formatos de respuesta" a los ataques de Moscú, que en su último bombardeo sobre Kiev dejó al menos 24 civiles muertos.

En este sentido, ha dado cuenta de que esta madrugada se produjeron ataques contra instalaciones petroleras y bases militares rusas.