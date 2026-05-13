Rusia prueba su misil nuclear, "el más poderoso del mundo"

Rusia ha llevado a cabo las primeras pruebas de su misil estratégico nuclear, bautizado Sarmat, que el presidente Putin ha calificado como "el misil más poderoso del mundo".

Además, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha saludado estos ensayos, al ensalzar su importancia de cara a la seguridad de su país, toda vez que "el rendimiento combinado de su carga útil es más de cuatro veces superior al de cualquier misil occidental existente".

Tras el lanzamiento en pruebas, Putin ha destacado que esta nueva arma, cuyo desarrollo arrancó en 2011, solo es comparable en potencia al Voyevoda, impulsado durante la era soviética.

Entre las características que ha destacado de este misil nuclear está su capacidad para desplazarse tanto en trayectoria balística como en suborbital, con lo que puede maniobrar, y que su rango operativo alcanza más de 35.000 kilómetros. "Es capaz de penetrar cualquier sistema de defensa de misiles en activo o en desarrollo en estos momentos", ha remarcado el mandatario.

Y, después de apuntar que el Sarmat estará en capacidad de combate a finales de este año, el comandante ruso Sergei Karakayev ha recalcado que el lanzamiento "exitoso" confirma que su diseño es correcto, como también lo son las soluciones tecnológicas empleadas, y ha vaticinado que aumentará "significativamente" las capacidades de combate de Rusia.