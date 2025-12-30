Rusia estrena su misil nuclear indetectable a las puertas de Europa

El misil hipersónico ruso Oreshnik se encuentra ya en Bielorrusia, uno de los principales aliados de Moscú y que comparte frontera con países de la OTAN como Polonia, Lituania y Letonia.

Se trata de un arma que puede alcanzar objetivos a una distancia de hasta 5.000 kilómetros, que puede ser equipado con cabezas nucleares y que, además, es indetectable, pues viaja diez veces más rápido que el sonido, según la información difundida, y que se encuentra ahora a las puertas de Europa.

De ello han dado cuenta hoy simultáneamente los ministerios de Defensa de Rusia y Bielorrusia con la publicación de un vídeo en el que se puede ver el despliegue de esta nueva arma sobre el terreno, lo que supone una mala noticia tanto para Ucrania como para el resto del continente.

Y es que este misil balístico se encuentra ya "en servicio de combate" después de que "especialistas de lanzamiento, comunicaciones, seguridad y equipos de suministro de energía, además de los mecánicos del sistema de misiles" del país que lidera Aleksánder Lukashenko hayan recibido el entrenamiento debido.

Este despliegue se hace público apenas un día después de que el Kremlin acusase sin pruebas a Ucrania de haber intentado atacar una de las residencias oficiales de Putin y en medio de un clima de hostilidad entre Estados Unidos y Europa.