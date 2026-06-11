Sale a subasta en París el primer bolso de piel de tiranosaurio

París acoge hoy la subasta de un objeto sin precedentes en la historia del lujo: el primer bolso del mundo confeccionado en piel de tiranosaurio.

Con un precio estimado entre 300.000 y 500.000 euros, la elección de la capital de Francia para poner este objeto a la venta obedece a su consideración como capital mundial del lujo y como uno de los centros históricos del mercado del arte, así como un punto de encuentro entre la artesanía excepcional y los coleccionistas más exigentes. Maison Giquello, la casa de subastas, fue seleccionada por su reconocida experiencia en objetos raros e historia natural.

Tras esta creación hay años de investigación y trabajo de Lab-Grown Leather Limited, filial de la empresa británica BSF Enterprise PLC, en colaboración con la compañía neerlandesa The Organoid Company.

El proceso que han utilizado para crear la piel se basa en la reconstrucción de secuencias de proteínas del tiranosaurio rex, que se introducen en sistemas celulares especializados para producir un material a base de colágeno y sin ingredientes de origen animal. De hecho, el cuero resultante ha sido tratado mediante técnicas tradicionales de curtido vegetal.

En lo que se refiere al diseño, una silueta limpia y arquitectónica, sin adornos innecesarios para que el material sea el protagonista, es creación de la marca polaca Enfin Levé. El elemento de plata inspirado en la doble hélice del ADN que alude al origen de la piel obtenida redondea una pieza que cuenta con sello de autenticidad y que se sitúa dentro de la tradición de la alta artesanía.