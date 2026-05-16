Sanidad autoriza el desembarco en A Coruña de los pasajeros del barco con un brote de gastroenteritis a bordo

Tras la llegada del Ambition, el buque con un brote de gastroenteritis a bordo, al puerto de A Coruña, los técnicos de Sanidad Exterior han autorizado el desembarque de sus pasajeros.

En todo caso, las 21 personas afectadas por el virus deberán permanecer aisladas a bordo "siguiendo los protocolos sanitarios establecidos", según ha informado la delegación del gobierno en Galicia.

El barco atracó a las 09.30 horas en la ciudad herculina, como estaba previsto, procedente de Burdeos (Francia), y sobree las 20.00 horas, partirá hacia Gijón, a donde tiene previsto llegar el domingo, y después seguirá su travesía hasta Bilbao.

Una vez en el puerto de A Coruña, a las 10.20, los servicios de Sanidad Exterior accedieron al barco para llevar a cabo la inspección correspondiente y valorar la incidencia actual del virus para tomar una decisión.

Después de una hora de inspección y de analizar la situación del pasaje y de la tripulación, Sanidad Exterior ha autorizado el desembarque, "al confirmar que se cumplen las condiciones de seguridad y salud pública correspondientes".