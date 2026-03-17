Seis hombres armados roban en la casa de El Aynaoui, el defensa de la Roma al que sigue el Madrid

Enorme susto para El Aynaoui, el defensa de la Roma que, en el último tiempo, se ha situado en el radar del Real Madrid.

Seis hombres armados irrumpierron en su domicilio y retuvieron al jugador y a su familia en una habitación mientras llevaban a cabo el robo.

Vestidos de negro y con el rostro cubierto, los intrusos rompieron la reja de la ventana del salón y encerraron a El Aynaoui en una habitación con su madre, su pareja, su hermano y la pareja de este.

Posteriormente, saquearon la vivienda situada en el barrio de Castel Fusano.

Según varios medios italianos, los hechos tuvieron lugar durante la madrugada, alrededor de las 3:00 horas.

Los asaltantes se han hecho con joyas valoradas en aproximadamente 10.000 euros, entre ellas un Rolex, y varios bolsos de diseño.