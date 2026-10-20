Los simpatizantes demócratas dominan en el voto anticipado de las midterms en EEUU

Más de la mitad de los diez millones de personas que han entregado su voto anticipado para las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre en Estados Unidos, las midterms, están registrados en el padrón como simpatizantes del partido Demócrata.

Si bien los republicanos están acostumbrados a esta ola inicial de entusiasmo demócrata y acaban dando la vuelta a las encuestas prácticamente el mismo día de la votación, como se pudo apreciar en las presidenciales de hace dos años, cuando Donald Trump se llevó por delante a Kamala Harris, en esta ocasión tienen motivos para alarmarse: las principales encuestas dan casi por hecho que perderán el Congreso, mientras el Senado se prevé más disputado.

La enorme crisis de combustible generada en febrero de este año por el inicio de la guerra con Irán y el hecho de que las elecciones de mitad de mandato suelen seguir la pauta de castigo al partido que está en el poder son dos de los factores que explican este pronóstico, complementados por el hecho de que el nombre de Trump no figura en las papeletas. De ahí el maratón de mítines que está llevando a cabo el inquilino de la Casa Blanca para tratar de darle la vuelta a los sondeos.

Avance de resultados

Por el momento, los votantes registrados como demócratas aventajan a los republicanos, en ocasiones con holgura, en los estados en juego. En Texas, donde el voto anticipado ha comenzado este martes, bastiones demócratas como los condados de Harris y Dallas están registrando récords de participación; mientras en Michigan los demócratas aventajan a los republicanos 55% a 36%.

El impulso demócrata también ha disparado la participación en Carolina del Norte un 37% respecto a las legislativas de 2022 y en Iowa existe ya una diferencia de 30 puntos porcentuales a favor de los votantes del partido azul.

La amenaza del ICE

No obstante, hay otro factor que podría impactar en el resultado electoral: la presencia de los agentes antiinmigración, el ICE, en colegios electorales.

Si bien está terminantemente prohibida por la ley salvo en casos severos de seguridad, la mera posibilidad de que el ICE disuada a un solo votante ha sido suficiente para que la ONG Human Rights Watch pida al gobierno estadounidense garantías explícitas de que no acudirán a los lugares de votación.

Además, una investigación de la ONG Democracy Forward publicada el pasado día 7 reveló que el ICE ha considerado el despliegue de agentes encubiertos para investigar a las organizaciones sospechosas de ayudar a personas no ciudadanas a registrarse para votar, de ahí que organizaciones como la Liga de Mujeres Votantes, el Centro de Información sobre Privacidad Electrónica y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos presentaran hace solo cinco días una demanda contra esos "esfuerzos secretos e ilegales" de la administración Trump.