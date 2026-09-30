Trump se mete de lleno en la campaña para tratar de frenar las encuestas

"En dos días empezaré un viaje de literalmente 32 días para ir a todas partes". Con este anuncio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha constatado su máxima implicación de cara a las midterms, las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán el próximo 3 de noviembre, y para las que inicialmente el Partido Demócrata parte como favorito.

A pesar de que el inquilino de la Casa Blanca trató recientemente de desvincularse de esta cita con las urnas alegando que él no se presenta, ahora ha decidido involucrarse de lleno para tratar de frenar el correctivo a los republicanos que predicen los sondeos publicados debido, especialmente, al descontento de la población con los altos precios de la gasolina.

La media de las encuestas conocidas sitúa a los demócratas por delante, con casi nueve puntos de ventaja sobre el Partido Republicano y en el entorno del 50% de los apoyos, y también en algunos de los estados más importantes de cara a la asignación de congresistas y senadores.

En el caso de que el partido de Trump pierda el control del Congreso, los demócratas barajan la posibilidad de impulsar investigaciones y comisiones sobre la actuación de la actual administración.