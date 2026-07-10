SK Hynix protagoniza el mayor debut bursátil de una empresa extranjera en Estados Unidos al captar 26.500 millones

El fabricante surcoreano de semiconductores SK Hynix ha recaudado 26.507 millones de dólares (23.186 millones de euros) en su debut en los mercados estadounidenses, convirtiéndose en la mayor salida a bolsa realizada por una empresa extranjera en Estados Unidos y en la segunda mayor oferta pública de venta (OPV) de la historia.

La compañía fijó en 149 dólares el precio de cada una de las 177,9 millones de acciones depositarias americanas (ADS), que empezarán a cotizar este viernes en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo SKHY. Cada ADS representa una décima parte de una acción ordinaria de la empresa y su precio se sitúa alrededor de un 3% por encima de la cotización de los títulos de SK Hynix en la Bolsa de Seúl.

Con esta operación, el fabricante asiático supera los cerca de 25.600 millones de dólares obtenidos por Saudi Aramco en su salida al mercado y rebasa también los aproximadamente 25.000 millones captados por Alibaba en 2014, hasta ahora la mayor colocación bursátil de una empresa asiática en Estados Unidos.

La operación solo queda por detrás de la reciente salida a bolsa de SpaceX, que hace apenas un mes recaudó 85.700 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord histórico.

SK Hynix ha precisado que los fondos obtenidos se destinarán a fines corporativos generales, entre ellos nuevas inversiones para ampliar su capacidad de producción en Corea del Sur y la adquisición de equipos de litografía ultravioleta extrema (EUV), una tecnología clave para la fabricación de semiconductores de última generación.

La colocación ha estado liderada por BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs y J.P. Morgan como coordinadores principales, con el apoyo de otras entidades internacionales que han participado como codirectoras de la operación.

La llegada de SK Hynix al Nasdaq refuerza el protagonismo de la industria mundial de los semiconductores en los mercados financieros, en un contexto de fuerte demanda de chips avanzados para aplicaciones vinculadas a la inteligencia artificial, los centros de datos y la computación de alto rendimiento.