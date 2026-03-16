Sri Lanka declara festivos todos los miércoles para hacer frente a la crisis energética

Sri Lanka ha declarado que todos los miércoles a partir de ahora serán considerados festivos —tanto para empresas como para estudiantes y administraciones públicas—, al objeto de reducir el consumo energético del país en medio de la crisis derivada del cierre del estrecho de Ormuz.

Los únicos sectores que no se beneficiarán de este nuevo festivo sonlos servicios sanitarios, los puertos, el sector del agua y la aduana de Sri Lanka.

Esta nueva medida se suma a las restricciones que el gobierno ceilandés ha impuesto al uso de vehículos para impedir que haya desabastecimiento y cunda el pánico entre la población.

Otros países asiáticos también están tomando medidas similares. Así, por ejemplo, Bangladesh ha optado por adelantar las vacaciones universitarias.