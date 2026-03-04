EEUU hunde con un torpedo un buque de guerra iraní frente a Sri Lanka y deja 150 desaparecidos

El Pentágono ha confirmado este miércoles que un submarino estadounidense atacó con un torpedo un buque de guerra iraní hundido en aguas del océano Índico, frente a las costas de Sri Lanka, en lo que se ha destacado como el primer ataque de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial.

"Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní. Se encontraba en aguas internacionales y fue hundido por un torpedo", señaló el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una rueda de prensa junto al jefe del Estado Mayor de EEUU, Dan Caine, en el Pentágono, durante la actualización de la operación lanzada contra Irán el pasado sábado.

Hegseth describió la acción como una “muerte silenciosa”, y recalcó que se trata del primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo desde 1945, subrayando la determinación de Washington de librar y ganar la guerra, al igual que en la Segunda Guerra Mundial.

Por su parte, Caine detalló que la Armada estadounidense ha destruido más de 20 medios navales iraníes, incluyendo este buque de guerra en el océano Índico. “Por primera vez desde 1945, un submarino de ataque rápido ha hundido un buque de combate enemigo utilizando un único torpedo Mark 48, enviando el barco al fondo del mar”, explicó.

El jefe del Estado Mayor destacó que la operación demuestra el alcance global de Estados Unidos, capaz de “cazar, localizar y destruir un buque desplegado fuera de su zona a esta escala”.

Según informó la Armada ceilandesa, entre 32 y 35 tripulantes fueron rescatados del buque iraní hundido, que se encontraba a 40 millas náuticas (unos 74 km) al sur de Sri Lanka. Se estima que hasta 180 personas navegaban a bordo, por lo que continúan las labores de rescate de los unos 150 desaparecidos.