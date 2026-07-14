El SUP alerta del impacto del fallo del Supremo sobre las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha advertido de que la reciente sentencia del Tribunal Supremo que impide aplicar el rechazo en frontera a las personas interceptadas en el mar frente a Ceuta y Melilla tendrá un "impacto directo" en la labor de los agentes destinados en ambas ciudades autónomas.

Según el sindicato, la resolución obligará a tramitar cada intervención conforme al procedimiento ordinario previsto en la legislación de extranjería. Esto implicará realizar diligencias policiales, identificar a los migrantes, garantizar asistencia letrada e intérpretes y comprobar si existen solicitudes de protección internacional.

El SUP sostiene que estas nuevas exigencias administrativas y jurídicas recaerán principalmente sobre las unidades de Extranjería y Fronteras, Seguridad Ciudadana, Policía Judicial e Información, que, asegura, ya soportan una carga de trabajo superior a su capacidad operativa.

En este contexto, la organización sindical considera que, si el incremento de las obligaciones legales no va acompañado de un refuerzo de personal y recursos materiales, los servicios policiales podrían sufrir una mayor saturación y ver reducida su capacidad de respuesta.

El sindicato también alerta de que las redes dedicadas al tráfico de personas suelen adaptar sus estrategias a los cambios normativos y operativos, por lo que estima que unos procedimientos de devolución más prolongados podrían influir en la planificación de las rutas migratorias utilizadas por estas organizaciones.

Ante esta situación, el SUP reclama que cualquier modificación del marco jurídico venga acompañada de un aumento de los recursos humanos y materiales destinados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo, pide una política migratoria que permita compatibilizar el cumplimiento de la legalidad con la seguridad en las fronteras y la eficacia de la actuación policial.