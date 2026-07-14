Galicia busca agua y fugas en el suministro para anticiparse a posibles sequías. El anuncio tras un Consello de la Xunta de Fraga se tomaría como una excentricidad administrativa, el “Patrón” inauguraría un pantano. Abel Caballero declaró la situación de prealerta por sequía en Vigo para ahorrar agua en baldeos, piscinas y duchas de playa. La cautela de un alcalde expansivo fue considerada por la Xunta como“discurso apocalíptico” al estar los embalses de Eiras y Zamáns al 85% de su capacidad. Igual que en la sequía de 2011, sostiene el regidor. El río Lagares baja con sed. Caballero reclama una presa aguas arriba del río Oitavén que garantice el suministro en casos de episodios severos en vez de la captación en el río Miño.

Más allá de las tormentas electorales hasta las municipales de mayo, el propósito de reparación eleva la categoría de la avería que se está auditando y a la que se han destinado 16 millones"

El agua preocupa en Galicia. Parece tan imposible como que Andalucía se inquiete ante la escasez de sol. Mientras Caballero machacaba con “Alfonso Rueda odia Vigo”, el presidente de la Xunta abordaba en la reunión semanal del Consello un informe sobre la estrategia de prevención y respuesta ante episodios de sequía centrada en mejorar la eficiencia de las redes de saneamiento y en el control permanente del caudal de embalses y ríos. El estudio de Augas de Galicia apunta que la diferencia entre la cantidad que entra en los sistemas de abastecimiento municipales y la que figura como suministrada ronda los 26,4 millones de metros cúbicos. El consumo de una población de 500.000 habitantes durante un año se pierde en fugas y en otras esquinas.

Más allá de las tormentas electorales hasta las municipales de mayo, el propósito de reparación eleva la categoría de la avería que se está auditando y a la que se han destinado 16 millones. La Xunta también encargará un estudio al Instituto Geológico y Minero de España para monotorizar las aguas subterráneas que pueden ser de utilidad para el abastecimiento del rural, una población dispersa con pozo en cada casa o fuente cerca. Tras un invierno bíblico con más de 40 días noches de sesión continua de lluvia, ayer ardió A Coruña (Vimianzo y Laxe), Lugo (Ribas de Sil), Ourense (Maside, Ourense y Amoeiro) y a Pontevedra le tocará cuando pase la tregua que llega y el anticiclón se presente el viernes. Galicia busca agua. Apocalíptico.