Un superpetrolero de Kuwait completamente cargado, en llamas en aguas de Dubái
Ataque a Irán
El consorcio petrolero de Kuwait ha denunciado un "ataque iraní directo" contra uno de sus superpetroleros cuando se encontraba anclado en el puerto de Dubái. El buque, completamente cargado, ha sufrido un incendio que tuvo que ser sofocado por los servicios de emergencias.
Tanto desde Dubái como desde Kuwait han confirmado que no ha habido víctimas como resultado de este incidente. Lo que se está analizando ahora es el impacto de un posible vertido de fuel en el agua.
La circulación naviera en torno al estratégico estrecho de Ormuz, que une los golfos Pérsico y de Omán, está siendo uno de los puntos más calientes de la guerra desatada como consecuencia de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha implementado un cierre de facto de esta arteria comercial.
De hecho, el presidente Trump ya amenazó a la república islámica con destruir todo lo que queda en pie si no se aviene a firmar un acuerdo que garantice la paz en la región y la reapertura de Ormuz.
