La guerra de Irán vacía Dubái en Semana Santa

El conflicto abierto en Irán por Estados Unidos e Irán, que rápidamente ha tomado escala regional, ha golpeado de lleno a Dubái en uno de los momentos clave de su calendario turístico. El aumento de la incertidumbre en torno a la seguridad está frenando la llegada de turistas a uno de los destinos más dinámicos del golfo Pérsico, que está viendo ya vaciarse hoteles, restaurantes, plazas y zonas comerciales debido a una oleada de cancelaciones que no aguarda un repunte de cara a la Semana Santa.

Acceso al interior de la mezquita de Dubái, prácticamente desierto | La Región Internacional (remitido)

Uno de los termómetros más evidentes de esta crisis es el aeropuerto internacional de Dubái, que ha visto desplomarse su actividad: en comparación con los datos de la misma semana del año pasado o el anterior, los movimientos en el aeródromo han caído por encima del 60%, según el análisis de FlightAware. De fondo, la decisión de compañías aéreas como British Airways, Lufthansa Group o Air France de suspender sus traslados a una ciudad que, además, funciona como nodo de conexión entre Europa, Asia y Oceanía.

El aeropuerto de Dubái, sin apenas tráfico de vehículos | Europa Press

Otro eslabón de la cadena son las agencias de viajes, que se están viendo obligadas a operar en un mercado mucho más volátil, gestionando cambios y cancelaciones y soportando complicaciones añadidas en la planificación de sus paquetes comerciales mientras tratan de monitorizar eventuales cierres del espacio aéreo o nuevos cambios operativos de las aerolíneas.

"La evolución del contexto geopolítico nos obliga a mantener un seguimiento permanente de la situación y a estar atentos a cualquier cambio que pueda producirse", ha explicado a La Región Internacional el director comercial de turoperación de Ávoris, Gustavo Serrano. Con todo, la empresa matriz de agencias como Halcón Viajes y turoperadores como Catai o Travel Plan ha optado por "suspender" sus viajes a la región ante "la imposibilidad de operarlos con garantías" y apostar por otros destinos.

La crisis, sobre el terreno

Si bien los residentes en Dubái aseguran que la sensación de seguridad allí es total, la percepción del riesgo por parte de los turistas parece ir en aumento.

Así se explica que, por ejemplo, una empresa especializada en tours para hispanohablantes por la ciudad con más de una década en el mercado, Dubai Passion, haya visto cómo "el 90% de los viajeros de España han cancelado" sus reservas para la próxima semana, tal y como han explicado a La Región Internacional.

Control de acceso para una instalación turística en Dubái, vacía | La Región Internacional (remitida)

Así es que, según el relato de otros guías locales, el número de turistas ha bajado "dramáticamente", algo que a su entender no se corresponde con la vida "normal" que se está desarrollando en el segundo de los emiratos.

También para los hoteles la situación dista mucho de la normalidad y del ritmo turístico que impregnaba Dubái hace menos de un mes.

Por parte de Meliá, las expectativas de alcanzar una ocupación del entorno del 70% en las fechas posteriores al Ramadán —que concluye mañana— han caído hasta rondar el 19%, lo que refleja "una desaceleración temporal de la demanda".

Hotel de la cadena Meliá en Dubái | Meliá Hotels

Con todo, sus datos también ponen de manifiesto que "el impacto varía según el tipo de hotel", de modo que los ubicados fuera del centro urbano ofrecen "una mayor resiliencia" frente a las incertidumbres del mercado ante los riesgos del conflicto iraní. Así es que, por ejemplo, está previsto que el Meliá Desert Palm Dubai pueda alcanzar el medio aforo una vez concluido el mes sagrado para los musulmanes.