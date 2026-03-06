Nueva revelación del caso Epstein: una denuncia de agresión sexual contra Trump de una menor

La desclasificación de los papeles de Epstein, que están suponiendo una enorme convulsión en buena parte de los países del mundo, parecen afectar también a la Casa Blanca.

Y es que una nueva revelación de documentos —después de que los demócratas denunciaran que se estaba ocultando información— saca a la luz una denuncia contra el actual presidente de Estados Unidos por, supuestamente, haber cometido una agresión sexual a una menor que le había presentado el propio Jeffrey Epstein.

En concreto, se trata de tres entrevistas realizadas por el FBI a esta mujer y que, si bien aparecen censuradas en parte por motivos de confidencialidad, sí permiten conocer su versión sobre cómo fue agredida por Donald Trump tras haberse negado a mantener sexo oral con él.

Según el relato de la supuesta víctima, cuando tenía entre 13 y 15 años fue trasladada hasta "un edificio muy alto con habitaciones enormes", donde Epstein le presentó al magnate. "Desde el principio, no le gustó que yo fuera poco femenina", recoge el formulario del FBI de su declaración, que incluye asimismo que Trump le habría dicho "deja que te enseñe cómo deben ser las niñas" mientras abría la cremallera de sus pantalones. Sin embargo, ella reaccionó al supuesto gesto de Trump de acercar la cabeza de la denunciante hacia su zona genital dándole "un mordisco", lo que habría motivado que el entonces empresario la golpease y exigiese que se la llevaran del lugar.

En otro de los documentos hechos públicos, cuando los agentes le preguntan por sus acusaciones contra "el actual presidente de Estados Unidos", ella se reafirma al tiempo que devuelve el interrogante: "¿cuál sería el motivo para dar información a estas alturas de la vida, cuando existe una gran posibilidad de que no se haga nada al respecto?".