El supuesto cerebro del 11-S se sentará en el banquillo 27 años después de los atentados

Un juez militar de Estados Unidos ha fijado para el 5 de junio de 2028 el inicio del juicio contra el presunto cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Washington y Pensilvania. De este modo, Jalid Sheij Mohamed, que lleva detenido en la base naval de Guantánamo desde el 2006, se sentará finalmente en el banquillo 27 años después de la masacre en la que murieron casi 3.000 personas.

Imagen de archivo del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001 | Library of Congress

En el marco de esta causa sobre el 11-S también serán juzgados Walid Muhamad Salih Mubarak bin Attash, Alí Abdul Aziz Alí y Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi, considerados cómplices en la ejecución de los atentados contra las Torres Gemelas y apresados en Guantánamo desde 2003.

De hecho, dos de ellos ya aceptaron en 2024 un acuerdo por el cual serían condenados a cadena perpetua en lugar de asumir la pena de muerte, pero posteriormente esa decisión fue suspendida por el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia.

En el caso de Mohamed, ingeniero paquistaní formado en Estados Unidos, Washington ya había dicho que pediría la pena capital. Y es que, a juicio de los fiscales, fue él quien propuso a Osama bin Laden, ya en 1996, la idea de secuestrar aviones para estrellarlos contra determinados objetivos. Posteriormente, habría ayudado a entrenar a algunos de los que se hicieron con el control de las cuatro aeronaves que se utilizaron en los atentados del 11-S.

Memorial en Nueva York a las víctimas del 11-S en el lugar del atentado contra las Torres Gemelas | La Región Internacional

Así pues, casi 27 años después de aquel trágico día, estos cuatro acusados se sentarán finalmente en el banquillo. El retraso judicial obedece, en parte, a las investigaciones abiertas para esclarecer si las torturas infligidas a los detenidos por parte de la CIA habían contaminado las pruebas en su contra.