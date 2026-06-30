Uno de los hombres más ricos de Ucrania y su familia, víctimas del primer atentado de la historia en Mónaco

El oligarca ucraniano Vadim Ermolaev, un empresario del sector vinícola que ha sido sancionado por el gobierno de Volodimir Zelenski, ha sido víctima de lo que se considera el primer atentado de la historia de Mónaco.

La detonación de un paquete bomba en la entrada de una residencia en el Principado deja herido de gravedad al que se considera una de las personas más ricas de su país, así como a su mujer y su hijo de edad adolescente.

Vadim Ermolaev forma parte de la lista de ciudadanos ucranianos que huyeron del país desde el estallido de la guerra iniciada por Rusia hace ya más de cuatro años.

En cuanto al sospechoso de este acto, que ha sido captado por las cámaras de seguridad dejando una bolsa junto a la puerta de la casa, ha huido hacia la ciudad de Beausoleil, en Francia, según las cámaras del recorrido.

Así pues, las fuerzas de seguridad se han activado a ambos lados de la frontera, mientras el príncipe Alberto II de Mónaco ha emitido un comunicado para asegurar que los servicios monegascos están trabajando "en estrecha colaboración" con las autoridades francesas para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.