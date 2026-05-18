Un terremoto deja al menos dos fallecidos en China

Sucesos

Un sismógrafo midiendo la intensidad del terremoto
Un sismógrafo midiendo la intensidad del terremoto

Al menos dos personas han fallecido y otra ha desaparecido tras un terremoto registrado esta madrugada en la ciudad de Liuzhou, en el sur de China, con una magnitud de 5.2 grados en la escala de Richter.

Lo ha confirmado el Centro de Redes Sismológicas de China a través de la agencia oficial, al tiempo que ha apuntado que el temblor se ha registrado a una profundidad de ocho kilómetros.

Los servicios de emergencia desplegados en el lugar han rescatado los cuerpos sin vida de dos personas que habían quedado atrapadas. Mientras, las labores de búsqueda de la persona desaparecida continúan.

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