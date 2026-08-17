El terremoto de Indonesia deja al menos 68 muertos

Personal de emergencias de Indonesia atendiendo a las víctimas del terremoto

El balance de víctimas mortales por el terremoto de 7,7 en la escala de Ritcher registrado el pasado sábado en la isla de Flores, en el suroeste de Indonesia, ha aumentado a 68.

Se trata del último dato facilitado por las autoridades del país, que sitúan la cifra de desplazados en unos 13.000 y cuantifica en más de un centenar el número de heridos.

Así las cosas, se trata del seísmo más mortífero desde el que tuvo lugar en 2022, que dejó cientos de muertos en Java Occidental.

Dentro del balance de daños, aunque todavía se está evaluando el alcance total de la destrucción, más de 900 viviendas resultaron dañadas por el terremoto y las réplicas posteriores.

Además, las infraestructuras públicas esenciales también se han visto afectadas, entre ellas 87 centros educativos y 18 centros sanitarios, según los datos de la ONG Save the Children.