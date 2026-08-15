Indonesia registra un terremoto de magnitud 7,7 y descarta la posibilidad de un tsunami
LA TIERRA SE MUEVE
Dos personas han resultado muertas por el momento, en el potente terremoto que durante la madrugada de este sábado la isla de Flores, ha hecho temblar la tierra en el suroeste de Indonesia, según ha informado la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) del país asiático.
Dos personas han resultados muertas, por el momento, y otras dos han resultado heridas en un potente terremoto de magnitud 7,7 que ha sacudido la tierra durante la madrugada de este sábado en la isla de Flores, en el suroeste de Indonesia, según ha informado la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) del país asiático.
El seísmo se ha producido a las 04:58 horas (hora local), con el epicentro localizado frente a la costa norte de la isla y a una profundidad de tan solo 15 kilómetros.
Tras el temblor, las autoridades emitieron una alerta preventiva de tsunami para las zonas costeras colindantes. Sin embargo, la advertencia fue retirada poco después tras evaluar la evolución de la masa de agua."Se ha declarado finalizada la alerta temprana de tsunami provocada por el terremoto", confirmó el organismo meteorológico indonesio a través de un comunicado oficial.
Asimismo, tras el terremoto se registraron varias réplicas de entre 5,6 y 6,1 de magnitud en la misma región, según los datos facilitados por las autoridades.
Indonesia cuenta con un amplio historial de terremotos devastadores debido a su ubicación en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Esta extensa franja de inestabilidad tectónica se prolonga desde Japón e Indonesia hasta la costa occidental de América.
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