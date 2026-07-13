El Tesoro celebra esta semana las últimas subastas de deuda del mes de julio

El Tesoro Público celebrará esta semana las últimas subastas de deuda del mes de julio con emisiones de letras, bonos y obligaciones del Estado, de acuerdo con el calendario previsto por el organismo dependiente del Ministerio de Economía.

En concreto, el martes acudirá a los mercados para colocar letras a tres y nueve meses, mientras que el jueves llevará a cabo una nueva emisión de bonos y obligaciones del Estado.

En la última subasta de letras a tres y nueve meses, el Tesoro adjudicó 2.962,13 millones de euros y elevó la rentabilidad ofrecida a los inversores hasta los niveles más altos en más de un año. El interés marginal de las letras a tres meses se situó en el 2,244%, frente al 2,163% de la emisión anterior y su nivel más elevado desde marzo de 2025.

Por su parte, las letras a nueve meses alcanzaron una rentabilidad marginal del 2,524%, ligeramente superior al 2,521% registrado en la subasta precedente y la más alta desde noviembre de 2024.

La emisión del jueves incluirá bonos del Estado a tres años, con un cupón del 2,35%; obligaciones con una vida residual de siete años y tres meses, con un cupón del 3,55%; y obligaciones del Estado a treinta años, con un cupón del 3,95%.

Como referencia para esta operación, los tipos de interés marginales se sitúan en el 2,775% para los bonos a tres años, el 3,065% para las obligaciones con una vida residual de siete años y tres meses y el 3,980% para las obligaciones a treinta años.

De cara a 2026, el Tesoro mantiene unas necesidades de financiación neta de 55.000 millones de euros, la misma cifra prevista para el ejercicio anterior. Del total, 50.000 millones corresponderán a deuda a medio y largo plazo, mientras que los 5.000 millones restantes procederán de emisiones de letras del Tesoro.

En términos brutos, el organismo prevé emitir este año 285.693 millones de euros, un 4,2% más que en 2025 debido al incremento de las amortizaciones. De esa cantidad, 176.935 millones corresponderán a deuda a medio y largo plazo y 108.758 millones a letras del Tesoro.

Según el Ministerio de Economía, la estrategia de financiación seguirá apoyándose en el buen comportamiento de la economía española y en el mantenimiento de una gestión responsable de las cuentas públicas. Además, la vida media de la deuda española se situó en 2025 en 7,93 años, uno de los niveles más elevados de los últimos ejercicios.