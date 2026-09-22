Un tifón que azota la costa este de Japón deja al menos dos muertos en Tokio

Un peatón pasa junto a una pantalla que muestra información de tráfico en Tokio, Japón, en medio de una alerta por tifón

Al menos dos personas han fallecido en Tokio como consecuencia de las intensas precipitaciones, inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por el tifón Dujuan a su paso por el este de Japón, si bien se teme que puedan hallarse más víctimas mortales entre los desaparecidos.

Uno de los fallecidos es un hombre de 51 años que trabajaba en la reparación de una carretera y quedó sepultado por un corrimiento de tierra. Si bien pudo ser trasladado, finalmente acabó muriendo en un hospital de la zona. La otra fallecida es una mujer que perdió la vida debido a que su vivienda se inundó con lodo procedente de un desprendimiento.

De momento, los equipos de búsqueda y rescate continúan trabajando para dar con varias personas que se encuentran en paradero desconocido.

Por su parte, la agencia meteorológica de Japón mantiene diferentes niveles de alerta ante el riesgo de nuevos desprendimientos. En el norte del archipiélago de Izu ha llegado a emitirse el nivel máximo, el cinco, mientras que el nivel cuatro ha sido establecido para el resto de las islas y determinadas zonas de Tokio, Chiba, Kanagawa, Ibaraki y Miyagi.